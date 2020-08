Dzeko-Juve, Milik-Roma: l’intreccio di calciomercato

Il bosniaco è in pole ma il polacco resta in attesa. Serve un sì ai giallorossi per favorire la Signora

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Dzeko-Juve, Milik-Roma: l’intreccio di calciomercato proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento