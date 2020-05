È allarme epidemia tra i bambini

Dalla sindrome Kawasaki riscontrata nei piccoli pazienti infettati dal coronavirus, all’allarme lanciato dal sindaco di New York sul picco di contagi tra i bambini, nel momento in cui molti Paesi si avviano verso la ripresa, emerge una nuova minaccia. I bambini non sono piu’ immuni, come dicevano gli esperti all’inizio dell’epidemia.

Solo negli Stati Uniti si sono registrati 150 casi di contagi tra i piccoli. Già l’immunologo Anthony Fauci, nel corso della deposizione al Senato, aveva invitato a non commettere questo errore di valutazione. La cronaca degli ultimi giorni sta confermando i sospetti peggiori: a New York ci sono cento bambini contagiati,

