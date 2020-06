AGI – L’Olanda ha interesse ad aiutare l’Italia attraverso il Recovery Fund: lo assicura il vicepresidente della Commissione europea, l’olandese Frans Timmermans, in un’intervista al Corriere della Sera. “Dietro alla solidarietà ci può essere sempre un interesse proprio”, ha osservato, “se non ti senti sinceramente solidale, ma sappiate che in Olanda c’è questo sentimento nei confronti dell’Italia al di là delle posizioni del governo, almeno fallo per il tuo interesse”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo È anche interesse dell’Olanda essere solidale con l’Italia, dice Timmermans proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento