E’ arrivata in App Store l’applicazione ufficiale di Scontiamolo.com

Come vi avevamo anticipato, è finalmente disponibile in App Store l’applicazione ufficiale di Scontiamolo.com per iPhone e per iPad. Per chi ancora non lo conoscesse, Scontiamolo è il portale di offerte realizzato da iSpazio.

Quest’applicazione è applicazione davvero molto utile perchè vi permette di risparmiare ogni giorno con le nostre segnalazioni di sconti, offerte e sopratutto con i nostri Coupon esclusivi che non troverete da nessun altra parte!

Il successo del nostro canale Telegram è quello che ci ha portati a realizzare questa nuova applicazione.

