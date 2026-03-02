lunedì, 2 Marzo , 26

È arrivato a Roma Fiumicino il volo con i primi 127 italiani rientrati dall’Oman
Mondo

È arrivato a Roma Fiumicino il volo con i primi 127 italiani rientrati dall’Oman

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

ROMA – È partito da Mascate ed è arrivato all’aeroporto di Roma Fiumicino un primo volo charter con 127 cittadini italiani bloccati in Oman oppure trasferiti da Dubai in Oman con l’assistenza della Farnesina. Il boeing 737, operato da Oman Air, è atterrato alle 21.26.

“Ad Abu Dhabi, Dubai e in Oman ambasciate e consolati stanno lavorando per favorire il trasferimento di cittadini italiani verso aeroporti operativi della regione”, fa sapere il Ministero degli Esteri italiano. “La compagnia aerea Etihad sta organizzando brevi aperture anche dell’aeroporto di Abu Dhabi, si legge ancora. Come spiegato dal ministro Tajani, per la giornata di domani sono attesi i 200 studenti minorenni bloccati nel Paese e al momento “ospitati in condizioni di sicurezza presso un albergo”: “Le autorità emiratine hanno messo a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano”.

