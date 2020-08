E’ arrivato il via libera dei medici russi, Navalny atteso a Berlino 

Agi – E’ durato quasi 24 ore il braccio di ferro tra i medici dell’ospedale di Omsk e i collaboratori di Aleksei Navalny e si e’ concluso con l’atteso via libera al trasferimento dell’oppositore russo in Germania, all‘ospedale della Charité a Berlino. Un aereo inviato dalla Ong Cinema for Peace e’ arrivato da Norimberga la notte scorsa nella citta’ siberiana con a bordo specialisti tedeschi che oggi, dopo un iniziale rifiuto, hanno potuto visitare Navalny. Il 44enne avvocato e attivista anticorruzione e’ in coma da ieri dopo aver perso conoscenza a bordo del volo che lo stava riportando a Mosca da Tomsk,

