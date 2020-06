È boom di contagi da coronavirus in Usa. Record in Florida e Texas

AGI – Nuove chiusure per il coronavirus negli Usa dove i contagi sono tornati a crescere in oltre metà della nazione, in alcuni casi in modo esponenziale come in Florida e in Texas. Nello Stato della stella solitaria, le autorità temono un’impennata “apocalittica” dei contagi: in alcune contee, come quella d Houston, è scattato l’ordine di stare a casa mentre il governatore del Texas, Greg Abbott, ha deciso di chiudere i bar e alcune attività ricreative all’aperto. I ristoranti potranno operare ma con una capacità ridotta al 50%.

In Florida sono stati registrati 8.942 nuovi casi nella sola giornata di oggi,

