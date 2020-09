AGI – Ricomincia la scuola, si sfoglia il libro di testo ed ecco le prime ‘sorprese’. Nella pagina che racconta l’inizio dell’anno scolastico c’è la bimba che vuole “disegnare con i pennarelli”, l’alunno che vuole “andare sempre in giardino per la ricreazione” e il bimbo di colore che dice “io vuole imparare l’italiano”, con tanto di errore grammaticale. E scoppia la polemica, con gli insegnanti che hanno chiesto di ritirare il testo, ovvero il manuale di letture “Le avventure di Leo” per la classe di seconda elementare edito dal Gruppo Editoriale Raffaello.

L’editore ha corretto il tiro annunciando di aver già avviato la modifica della pagina.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo E’ bufera per un testo scolastico con “vignetta razzista”, l’editore si scusa proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento