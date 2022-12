E’ decollato Ariane 5 col satellite di terza generazione Meteosat

Dallo spazioporto europeo in Guyana francese alle 21.30

Milano, 13 dic. (askanews) – E’ decollato dalla base dello Spazioporto europeo nella Guyana francese, Ariane 5 con il primo satellite Meteosat di terza generazione, Meteosat Third Generation Imager-1 (MTG-I1), il primo di una nuova generazione di satelliti che fornisce informazioni fondamentali per il rilevamento tempestivo e la previsione precoce di tempeste violente, per le previsioni meteorologiche e per il monitoraggio del clima.

Il satellite trasporta due strumenti completamente nuovi, ovvero il primo Lightning Imager d’Europa e un Flexible Combined Imager. Una volta in orbita, questo satellite all’avanguardia rafforzerà ulteriormente la leadership europea nel campo delle previsioni meteorologiche.

Frutto della partnership di lunga data tra l’Esa (Agenzia spaziale europea) e l’Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), progettato e costruito da un consorzio di oltre 100 partner industriali europei sotto la guida di Thales Alenia Space, MTG costituisce un esempio perfetto dell’eccellenza tecnologica europea.

