È fatta per Simon Kjaer: il danese sarà un nuovo giocatore del Milan, la formula del trasferimento

Il ​Milan ha trovato il rinforzo in difesa. Si tratta di Simon Kjaer, centrale difensivo danese classe ’89. A riportarlo è Sky Sport. Arriva dall’Atalanta, via Siviglia proprietaria del cartellino del calciatore ex Palermo. L’affare è ai dettaglio e mancherebbe solamente l’annuncio ufficiale. Il giocatore andrà a sostituire Mattia Caldara, tornato all’Atalanta in prestito biennale con diritto di riscatto. #Kjaer al @acmilan in chiusura @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio)… continua a leggere sul sito di riferimento