e-geos-realizzerà-centro-gestione-emergenze-climatiche-in-vietnam

Cofinanziato dal Mase

Roma, 1 ago. (askanews) – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel quadro della sua attività di cooperazione internazionale, ha co-finanziato la realizzazione di un Centro per la gestione delle emergenze climatiche in Vietnam, che sarà realizzato da e-GEOS (ASI 20%, Telespazio 80%) e partner industriali locali, sotto il coordinamento del National Remote Sensing Department (NRDC) del Ministero delle Risorse Naturali e dell’Ambiente (“MONRE”) del Vietnam. L’importo complessivo dell’intervento – informa una nota – è di 3,5 milioni, finanziato con tre milioni dall’Italia e per la restante parte dal Vietnam.

e-GEOS, insieme ai partner vietnamiti, svilupperà un Centro Operativo (GIC – Geo Information Centre), ovvero un sistema in grado di fornire in poche ore informazioni e analisi pre e post evento, tramite l’integrazione delle capacità tecnologiche della costellazione satellitare radar COSMO-SkyMed (dell’Agenzia Spaziale Italiana e del Ministero della Difesa) e delle piattaforme applicative di e-GEOS per la sorveglianza marittima, per il monitoraggio delle infrastrutture e per il supporto alle emergenze.

L’iniziativa mira a sostenere la strategia di adattamento agli effetti del cambiamento climatico nelle zone più vulnerabili del sud-est asiatico e rientra nel progetto di cooperazione “Set up and implementation of a Geo-Information System for Climate Change Vulnerability, Risk Assessment and Environment monitoring for Viet Nam based on remote sensing Technology”, che il Ministero italiano ha avviato in collaborazione con il Ministero delle Risorse Naturali e dell’Ambiente del Vietnam.

Con questo progetto, – conclude la nota – e-GEOS mette a servizio del MASE e del Vietnam le competenze maturate nell’ambito dell’elaborazione e valorizzazione di analisi basati su dati radar, ottici e altri sensori, dell’interferometria, dei modelli idraulici, dell’intelligenza artificiale e della risposta a emergenze e cambiamenti climatici.