“È giusto prevedere un attestato di vaccinazione” dice una delle eroine del 2020

La posizione dei medici no-vax è "molto grave". E sarebbe opportuno prevedere un "attestato di vaccinazione" per il personale sanitario a contatto con i soggetti fragili, ad esempio, gli ospiti delle Rsa. Lo dice all'AGI, Monica Bettoni, tra gli eroi del Covid premiati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in ottobre, per l'impegno dimostrato contro il coronavirus.

Bettoni, medico in pensione, è tornata in corsia a quasi 70 anni, nell’aprile scorso durante la prima ondata. Tre settimane a curare i pazienti dell’ospedale Covid di Fidenza (Parma). Un ritorno in trincea dopo una carriera in politica da donna delle istituzioni: è stata sottosegretario alla Salute (nei governi Prodi e D’Alema) nonché direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità (nominata nel 2007).

