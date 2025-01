È il compleanno del Tricolore: compie 228 anni; le parole di Mattarella e Meloni

di Vittorio di Mambro Rossetti e Marta Tartarini

ROMA – Il tricolore italiano nasce il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia, per decisione del Parlamento della Repubblica Cispadana che rese universale “lo Stendardo o Bandiera Cispadana di tre colori Verde, Bianco, e Rosso”. Oggi, in occasione del suo 228° anniversario, le più alte cariche dello Stato gli rendono omaggio.

MATTARELLA: “LA BANDIERA TRICOLORE RIASSUME LA NOSTRA IDENTITÀ DI POPOLO”

“Celebriamo oggi il 228° anniversario dalla proclamazione del Primo Tricolore d’Italia, Bandiera che i Costituenti vollero come simbolo della Repubblica. La Bandiera è testimone che, di generazione in generazione, riassume la nostra identità di popolo, nel processo storico che ha portato al raggiungimento dello Stato unitario e, con la Liberazione, ai valori di libertà e democrazia, di pace e cooperazione, che sono il patrimonio irrinunciabile della nostra società, scolpiti nella nostra Carta Costituzionale”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.”Il Tricolore- aggiunge- evoca l’orgoglio delle virtù civiche proprie al sentirsi italiani, esprime al mondo i valori della nostra comunità, della nostra Patria. Ad esso ci rivolgiamo con rispetto e l’emozione di un popolo che si raccoglie e riconosce intorno ad esso. Viva il Tricolore, viva la Repubblica”.

MELONI: “SIMBOLO DI UNA NAZIONE CHE TORNA A FARSI VALERE NEL MONDO”

“Amore per la Patria, memoria e rispetto per chi ha lottato per la nostra libertà, speranza per un futuro da costruire insieme. Sono tutti valori incarnati dal nostro Tricolore, che celebriamo in particolar modo oggi, in occasione della Giornata Nazionale della Bandiera. Un ponte che unisce storia e futuro, tradizione e innovazione, le nostre radici con il nostro domani. Simbolo di una Nazione forte e unita che sta tornando a farsi valere nel mondo”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni concludendo che “continuiamo insieme a portare alto il nostro vessillo verde, bianco e rosso. Con orgoglio, passione e determinazione. Viva il Tricolore, Viva l’Italia”.

