È il Gaza Day, lunedì 22 settembre l’Italia si ferma: incognita trasporti, ferrovie e scuola

ROMA – Sciopero generale in tutta Italia: i sindacati di base hanno indetto la mobilitazione per 24 ore per lunedì 22 settembre. Coinvolti ferrovie, trasporti, scuole, università e lavoratori portuali. Esonerato il settore aereo-aeroportuale-a causa dell’astensioni dal lavoro già proclamata per il prossimo 26 settembre.

LE RAGIONI DELLO SCIOPERO GENERALE

“Lo sciopero è indetto in risposta al genocidio in corso nella Striscia di Gaza, al blocco degli aiuti umanitari da parte dell’esercito israeliano e alle minacce rivolte contro la missione internazionale Global Sumud Flotilla”, chiarisce in una nota il sindacato Usb. Viene quindi ricordato che a bordo delle navi della missione umanitaria ci sono “anche lavoratori e sindacalisti italiani impegnati nel portare derrate alimentari e beni di prima necessità alla popolazione palestinese”. Dopo l’agitazione del 19 settembre scorso, questa è la seconda giornata di protesta nazionale di 24 ore indetta da Usb e dai sindacati di base (Cub, Adl, Sgb) indetta “contro il Genocidio in Palestina e la fornitura di armi ad Israele”.

STOP AI TRENI MA RESTANO LE FASCE GARANTITE

Il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord aderiranno allo sciopero nazionale, dalle ore 00:00 alle ore 23:00 di lunedì 22. Fanno eccezione il personale di Trenitalia della regione Calabria. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni, restano delle fasce garantite: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. La lista completa dei treni garantiti è consultabile sul sito di Trenitalia.

IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Lo sciopero per il trasporto pubblico locale, marittimo, merci e logistica durerà 24 ore ma con varie modalità. Per i taxi comincerà dalle 00.00 alle 23.59, mentre per le autostrade dalle 22 del 21 settembre alle 22.00 del 22 settembre. Per il settore portuale la mobilitazione è prevista per l’intera giornata. I vigili del fuoco sciopereranno per 4 ore dalle 9 alle 13.

LE SCUOLE E GLI ATENEI

Coinvolto nello sciopero anche «il personale docente e Ata del comparto Istruzione e Ricerca, lo riporta il ministero dell’Istruzione e del Merito. Per lo stesso giorno ci sarà una mobilitazione indetta da Confsai, Cisle, Conalpe che interesserà insegnanti del settore pubblico e privato. Sit-in e presidi pro-Pal organizzati in molte università dove si mobiliteranno i collettivi studenteschi.

“SI FERMERANNO MILIONI DI LAVORATORI E LAVORATRICI”

“Sarà un grande sciopero generale che bloccherà il Paese- riporta il sito Usb- I segnali sono ormai talmente forti che non abbiamo più dubbi: saranno milioni i lavoratori e le lavoratrici che si fermeranno. Non sono più solo i portuali, dai quali è partito l’appello alla lotta, ma è ormai un fiume in piena che attraversa la penisola e si prepara a sfociare in una enorme manifestazione di protesta lunedì 22 settembre”.

OLTRE 80 MANIFESTAZIONI IN PIAZZA, DOVE

Oltre 80 sono le manifestazioni organizzate in altrettanti piazze italiane. L’elenco, in corso di aggiornamento, è pubblicato sul sito Usb. Sono annunciate manifestazioni in più di ottanta città: a Roma è previsto un presidio in piazza dei Cinquecento a partire dalle 11, a Milano l’appuntamento è alle 10 in piazzale Cadorna, a Genova alle 8 al varco Albertazzi del porto, a Bologna alle 10.30 in piazza Maggiore, a Napoli alle 9.30 in piazza Mancini, a Palermo alle 10 in piazza VerdI.

Trento: ore 16:00, Via Piave, Commissariato del Governo

Bergamo: ore 18:00 Prefettura Via Tasso

Torino: ore 10:30 Piazza Carlo Felice

Trieste: ore 10 al Varco 4 del Porto

Milano: ore 10:00 Piazzale Cadorna

Novara: ore 10:00 Piazza Matteotti

Cuneo: ore 10,00, Piazza Europa

Verbania: dalle ore 17,00 da Palazzo Flaim (Intra) al Municipio di Pallanza.

Pavia: ore 7:30 stazione

Imperia: ore 9:30 Piazza Ulisse Calvi

Genova: ore 8:00 porto, Varco Albertazzi

Bologna: ore 10:30 Piazza Maggiore

Marina di Carrara: ore 10:00, concentramento al porto, ore 18:00 corteo Varco Levante

Firenze: ore 9:00 presso la rotonda di Calenzano

Pisa: ore 9:00 Piazza XX Settembre

Perugia: 9:30 Piazza Vittorio Veneto

Ancona: ore 17:30 Mole Vanvitelliana

Pescara: ore 10:00, Piazza Sacro Cuore

Livorno: ore 6:00 porto, Varco Valessini

Cagliari: ore 9:30, Piazza del Carmine

Civitavecchia: ore 9:30 Porto, Molo Vespucci

Roma: ore 11:00 Piazza dei Cinquecento

Napoli: ore 9:30, Piazza Mancini

Salerno: ore 9:00 Varco Ponente

Potenza: ore 9:30 Chiesa di Santa Maria (Piazza Aldo Moro)

Cosenza: ore 17:30 Piazzale Loreto

Bari: ore 9:30, Molo San Nicola

Taranto: ore 9:00 Piazza della Vittoria

Lecce: ore 10:00, Piazza Sant’Oronzo

Palermo: ore 10:00, Piazza Verdi

Catania: ore 10:00 Piazza Stesicoro

Ragusa: ore 10:00, Piazza Matteotti

Ferrara: 9:30 Piazzale della Stazione

Rimini: 9:00 Arco D’augusto

Piacenza: ore 17:00 in bicicletta a Piazza Cavalli, corteo ore 18:00 Piazza Sant’Antonio

Nuoro: ore 15:30, Comune

Formia: ore 9:00 Piazza della Vittoria

Bolzano: ore 15:30 Piazza della Stazione

Modena: ore 10:30 Piazza Grande

Monza: ore 17:00 Piazza Castello

Grosseto: ore 10:00 Piazza Rosselli

San Benedetto del Tronto: ore 13:00 via Francesco Morosini 27 e partenza verso il porto di Ancona

Marghera: ore 10:00 Piazza Giovannacci

Sassari: ore 10:30, Prefettura

Terni: ore 9:00 Largo Don Minzoni

Orvieto: ore 9:30 Piazza Fracassini

Piombino: ore 9:00, Piazza Cappelletti

Monterotondo: Ore 9:00 Comune – ore 17:30 Stazione

Bassano del Grappa: ore 18:00 Piazza Libertà

Padova: ore 18:00 Piazza Garibaldi

Brescia: ore 10:00 Piazza Loggia

Sorrento: 9:30, porto

Lucca: ore 15:00, Piazza San Michele

Lecco: ore 9:00, Piazza XX Settembre

Aosta: ore 10:00, Piazza Arco Di Augusto

Caltanissetta: ore 18:00, Piazza Garibaldi

Alcamo: ore 9:00, Piazza Ciullo

Enna: dalle 9:00 – 13:00 e 17:00 – 21:00 presidio piazza Vittorio Emanuele

Isole Eolie: ore 10:00 -18:00 presidi e banchetti in tutte le isole

Messina: ore 9:30 Piazza Cairoli

Modica: ore 8:30 piazza Matteotti

Partinico: ore 17:00 circolo Arci Pasol 17.00

Siracusa: ore 9:30 Piazza Euripide

S. Teresa di Riva: (Me) ore 8:00 piazza Municipio

Trapani: ore 9:00 Piazza Municipio

Scicli: ore 9:00 piazza delle Olimpiadi

Termoli: ore 8:00 Piazza Donatori di Sangue

Ravenna: ore 9.00 Piazza del Popolo

Vergato (BO): ore 9:30 Piazza della stazione

Benevento; ore 10:00 via Napoli

Grottaminarda (Av): ore 10:00 piazza XVI marzo

Matera: ore 17:30 Piazza Vittorio Veneto

Parma: ore 10:00 Piazza Garibaldi

Reggio Emilia: ore 18:00, Piazza Prampolini

La Spezia: ore 9.30 Piazza Brin

Chiavari: ore 8:00 Piazza Madonna dell’Orto

Acerra (Na) : Piazza Duomo dalle ore 10:00

Brindisi piazza crispi ore 9 e ore 10 piazza Vittoria

Darfo Boario Terme: ore 18:00 Piazzale Autostazione

Rieti: ore 8:00 Piazza Mazzini

Latina: ore 10:00 Piazza del Popolo

