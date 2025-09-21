È il Gaza Day, lunedì 22 settembre l’Italia si ferma: incognita trasporti, ferrovie e scuola

ROMA – Sciopero generale in tutta Italia: i sindacati di base hanno indetto la mobilitazione per 24 ore per lunedì 22 settembre. Coinvolti ferrovie, trasporti, scuole, università e lavoratori portuali. Esonerato il settore aereo-aeroportuale-a causa dell’astensioni dal lavoro già proclamata per il prossimo 26 settembre.
LE RAGIONI DELLO SCIOPERO GENERALE
“Lo sciopero è indetto in risposta al genocidio in corso nella Striscia di Gaza, al blocco degli aiuti umanitari da parte dell’esercito israeliano e alle minacce rivolte contro la missione internazionale Global Sumud Flotilla”, chiarisce in una nota il sindacato Usb. Viene quindi ricordato che a bordo delle navi della missione umanitaria ci sono “anche lavoratori e sindacalisti italiani impegnati nel portare derrate alimentari e beni di prima necessità alla popolazione palestinese”. Dopo l’agitazione del 19 settembre scorso, questa è la seconda giornata di protesta nazionale di 24 ore indetta da Usb e dai sindacati di base (Cub, Adl, Sgb) indetta “contro il Genocidio in Palestina e la fornitura di armi ad Israele”.
STOP AI TRENI MA RESTANO LE FASCE GARANTITE
Il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord aderiranno allo sciopero nazionale, dalle ore 00:00 alle ore 23:00 di lunedì 22. Fanno eccezione il personale di Trenitalia della regione Calabria. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni, restano delle fasce garantite: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. La lista completa dei treni garantiti è consultabile sul sito di Trenitalia.
IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Lo sciopero per il trasporto pubblico locale, marittimo, merci e logistica durerà 24 ore ma con varie modalità. Per i taxi comincerà dalle 00.00 alle 23.59, mentre per le autostrade dalle 22 del 21 settembre alle 22.00 del 22 settembre. Per il settore portuale la mobilitazione è prevista per l’intera giornata. I vigili del fuoco sciopereranno per 4 ore dalle 9 alle 13.
LE SCUOLE E GLI ATENEI
Coinvolto nello sciopero anche «il personale docente e Ata del comparto Istruzione e Ricerca, lo riporta il ministero dell’Istruzione e del Merito. Per lo stesso giorno ci sarà una mobilitazione indetta da Confsai, Cisle, Conalpe che interesserà insegnanti del settore pubblico e privato. Sit-in e presidi pro-Pal organizzati in molte università dove si mobiliteranno i collettivi studenteschi.
“SI FERMERANNO MILIONI DI LAVORATORI E LAVORATRICI”
“Sarà un grande sciopero generale che bloccherà il Paese- riporta il sito Usb- I segnali sono ormai talmente forti che non abbiamo più dubbi: saranno milioni i lavoratori e le lavoratrici che si fermeranno. Non sono più solo i portuali, dai quali è partito l’appello alla lotta, ma è ormai un fiume in piena che attraversa la penisola e si prepara a sfociare in una enorme manifestazione di protesta lunedì 22 settembre”.
OLTRE 80 MANIFESTAZIONI IN PIAZZA, DOVE
Oltre 80 sono le manifestazioni organizzate in altrettanti piazze italiane. L’elenco, in corso di aggiornamento, è pubblicato sul sito Usb. Sono annunciate manifestazioni in più di ottanta città: a Roma è previsto un presidio in piazza dei Cinquecento a partire dalle 11, a Milano l’appuntamento è alle 10 in piazzale Cadorna, a Genova alle 8 al varco Albertazzi del porto, a Bologna alle 10.30 in piazza Maggiore, a Napoli alle 9.30 in piazza Mancini, a Palermo alle 10 in piazza VerdI.
Trento: ore 16:00, Via Piave, Commissariato del Governo
Bergamo: ore 18:00 Prefettura Via Tasso
Torino: ore 10:30 Piazza Carlo Felice
Trieste: ore 10 al Varco 4 del Porto
Milano: ore 10:00 Piazzale Cadorna
Novara: ore 10:00 Piazza Matteotti
Cuneo: ore 10,00, Piazza Europa
Verbania: dalle ore 17,00 da Palazzo Flaim (Intra) al Municipio di Pallanza.
Pavia: ore 7:30 stazione
Imperia: ore 9:30 Piazza Ulisse Calvi
Genova: ore 8:00 porto, Varco Albertazzi
Bologna: ore 10:30 Piazza Maggiore
Marina di Carrara: ore 10:00, concentramento al porto, ore 18:00 corteo Varco Levante
Firenze: ore 9:00 presso la rotonda di Calenzano
Pisa: ore 9:00 Piazza XX Settembre
Perugia: 9:30 Piazza Vittorio Veneto
Ancona: ore 17:30 Mole Vanvitelliana
Pescara: ore 10:00, Piazza Sacro Cuore
Livorno: ore 6:00 porto, Varco Valessini
Cagliari: ore 9:30, Piazza del Carmine
Civitavecchia: ore 9:30 Porto, Molo Vespucci
Roma: ore 11:00 Piazza dei Cinquecento
Napoli: ore 9:30, Piazza Mancini
Salerno: ore 9:00 Varco Ponente
Potenza: ore 9:30 Chiesa di Santa Maria (Piazza Aldo Moro)
Cosenza: ore 17:30 Piazzale Loreto
Bari: ore 9:30, Molo San Nicola
Taranto: ore 9:00 Piazza della Vittoria
Lecce: ore 10:00, Piazza Sant’Oronzo
Palermo: ore 10:00, Piazza Verdi
Catania: ore 10:00 Piazza Stesicoro
Ragusa: ore 10:00, Piazza Matteotti
Ferrara: 9:30 Piazzale della Stazione
Rimini: 9:00 Arco D’augusto
Piacenza: ore 17:00 in bicicletta a Piazza Cavalli, corteo ore 18:00 Piazza Sant’Antonio
Nuoro: ore 15:30, Comune
Formia: ore 9:00 Piazza della Vittoria
Bolzano: ore 15:30 Piazza della Stazione
Modena: ore 10:30 Piazza Grande
Monza: ore 17:00 Piazza Castello
Grosseto: ore 10:00 Piazza Rosselli
San Benedetto del Tronto: ore 13:00 via Francesco Morosini 27 e partenza verso il porto di Ancona
Marghera: ore 10:00 Piazza Giovannacci
Sassari: ore 10:30, Prefettura
Terni: ore 9:00 Largo Don Minzoni
Orvieto: ore 9:30 Piazza Fracassini
Piombino: ore 9:00, Piazza Cappelletti
Monterotondo: Ore 9:00 Comune – ore 17:30 Stazione
Bassano del Grappa: ore 18:00 Piazza Libertà
Padova: ore 18:00 Piazza Garibaldi
Brescia: ore 10:00 Piazza Loggia
Sorrento: 9:30, porto
Lucca: ore 15:00, Piazza San Michele
Lecco: ore 9:00, Piazza XX Settembre
Aosta: ore 10:00, Piazza Arco Di Augusto
Caltanissetta: ore 18:00, Piazza Garibaldi
Alcamo: ore 9:00, Piazza Ciullo
Enna: dalle 9:00 – 13:00 e 17:00 – 21:00 presidio piazza Vittorio Emanuele
Isole Eolie: ore 10:00 -18:00 presidi e banchetti in tutte le isole
Messina: ore 9:30 Piazza Cairoli
Modica: ore 8:30 piazza Matteotti
Partinico: ore 17:00 circolo Arci Pasol 17.00
Siracusa: ore 9:30 Piazza Euripide
S. Teresa di Riva: (Me) ore 8:00 piazza Municipio
Trapani: ore 9:00 Piazza Municipio
Scicli: ore 9:00 piazza delle Olimpiadi
Termoli: ore 8:00 Piazza Donatori di Sangue
Ravenna: ore 9.00 Piazza del Popolo
Vergato (BO): ore 9:30 Piazza della stazione
Benevento; ore 10:00 via Napoli
Grottaminarda (Av): ore 10:00 piazza XVI marzo
Matera: ore 17:30 Piazza Vittorio Veneto
Parma: ore 10:00 Piazza Garibaldi
Reggio Emilia: ore 18:00, Piazza Prampolini
La Spezia: ore 9.30 Piazza Brin
Chiavari: ore 8:00 Piazza Madonna dell’Orto
Acerra (Na) : Piazza Duomo dalle ore 10:00
Brindisi piazza crispi ore 9 e ore 10 piazza Vittoria
Darfo Boario Terme: ore 18:00 Piazzale Autostazione
Rieti: ore 8:00 Piazza Mazzini
Latina: ore 10:00 Piazza del Popolo
