Il pm di Bergamo, Maria Cristina Rota, è a Palazzo Chigi per ascoltare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito all’inchiesta sulla mancata istituzione della zona rossa nelle aree di Alzano e Nembro.

In un’intervista alla Stampa in edicola oggi il premier ha detto di non essere preoccupato per il colloquio: “Non lo temo affatto, ho agito in scienza e coscienza” e che sempre per lo stesso motivo, tornando indietro, non farebbe la zona rossa.

Le audizioni ‘romane’ saranno spalmate in tre giorni.

L’indagine verte sulla mancata istituzione della ‘zona rossa’ nella Bergamasca,

L’articolo È il giorno dei pm di Bergamo a Palazzo Chigi proviene da Notiziedi.

