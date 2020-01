Dopo 47 anni, il Regno Unito taglia i ponti con l’Unione europea tra umori differenti ed entra nel periodo di transizione in cui si mantiene lo status quo, ma andranno definiti i futuri rapporti non solo con Bruxelles ma anche con partner di peso come gli Stati Uniti. I maggiori leader europei, tra cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il capo dell’Eliseo Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno parlato di momento di svolta e sottolineato la necessità che il Regno Unito “rimanga un partner strategico”.

Conte, dal canto suo, ha anche avvertito che ora “dobbiamo proteggere le nostre imprese da eventuali accordi degli amici inglesi con Paesi terzi”.

L’articolo È il giorno dell’addio: Londra lascia l’Unione europea proviene da Notiziedi.

