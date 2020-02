Il lago d’Averno si è tinto di verde e il colore si deve a i cianobatteri. Tutto sta capire se la percentuale di questi batteri fotosintetici unicellulari è sostenibile o no per l’ecosistema. Analisi in corso.

