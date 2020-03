È il peggiore dei film horror, Hollywood ha paura e chiude

Un nemico invisibile che svuota le nostre strade e le città, la gente chiusa in casa, i presidenti che in televisione annunciano lo stato d’emergenza: l’immaginario di Hollywood molto spesso ha anticipato – in genere esagerandole, per fortuna – le varie e possibili apocalissi del mondo, come abbiamo già visto con l’11 settembre.

Ma questa volta il coronavirus ha colpito anche il cinema: tra cancellazioni di ‘prime’, rinvii di kolossal, incassi mancati, festival annullati e persino star contagiate (il caso di Tom Hanks, ovviamente), ora pure la settima arte scopre di aver paura.

Anzi, come scrive il Los Angeles Times,

