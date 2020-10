AGI – Papa Francesco ha incontrato oggi nella Sala Clementina in Vaticano le nuove reclute del Corpo militare pontificio che domenica prossima presteranno giuramento. Ricordando come gli appartenenti al Corpo, all’epoca del Sacco di Roma, dettero la vita per la difesa della persona del Papa, Bergoglio ha colto l’occasione per denunciare che è in corso un nuovo tipo di saccheggio, quello delle anime.

“L’odierna giornata mi offre l’opportunità di richiamare l’illustre passato del vostro Corpo. Il pensiero va, in particolare, al Sacco di Roma, che vide le Guardie svizzere difendere coraggiosamente il Papa, fino a dare la vita.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “È in corso un saccheggio delle anime”, ha detto Papa Francesco proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento