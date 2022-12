È la festa dell’Immacolata, anche il governo alle prese con l’albero di Natale

ROMA – “Buona festa dell’Immacolata Concezione a ciascuno di voi”. Lo scrive su twitter la premier Giorgia Meloni postando una foto in cui, insieme alla figlia, sono alle prese con gli addobbi dell’albero di Natale. L’8 dicembre, si sa, è il giorno in cui la stragrande maggioranza degli italiani tira fuori dalla cantina l’albero di Natale e lo addobba facendo partire il conto alla rovescia per l’arrivo del 25 dicembre: proprio oggi un sondaggio di Coldiretti ha detto che questa tradizione riguarda 9 italiani su 10. Gli esponenti di spicco della politica italiana non fanno eccezione.

LA RUSSA: BUONA FESTA DELL’IMMACOLATA A TUTTI

Anche Ignazio La Russa, presidente del Senato, decide di condividere la foto del proprio albero di Natale: “Buona Festa dell’Immacolata a tutti! Come da tradizione albero fatto, tutto dorato… con una piccola eccezione”: nella foto postata su Twitter, infatti, indica una pallina del suo albero di Natale con la scritta ‘I love Inter’ e un cuoricino di color blu.

