É la notte del San Marino Song Contest 2025: dove, come e quando seguirlo

RIMINI – L’Italia punta a un secondo “suo” concorrente all’Eurovision Song Contest 2025 che si terrà a Basilea dal prossimo 13 maggio. Dopo il sì di Lucio Corsi, secondo arrivato al Festival di Sanremo con la sua “Volevo essere un duro”, tutto lo Stivale resta infatti con il fiato sospeso fino a questa sera, quando i “cugini” sammarinesi incoroneranno il proprio rappresentante per il contest sonoro europeo nel corso del San Marino Song Contest 2025.

Tra i 20 artisti al Teatro Nuovo di Dogana, provenienti da 6 Paesi diversi, ben 14 hanno passaporto italiano. Non solo, una delle canzoni concorrenti è di fatto una dedica al nostro Paese ed è stata persino la sigla del Festival di Sanremo: ovvero “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte.

RADIO, TV, STREAMING O SOCIAL?

L’evento, condotto da Flora Canto e Francesco Facchinetti, sarà trasmesso alle 20,30 in diretta su San Marino RTV, Radio San Marino, Rai Radio2, RaiPlay, RaiPlay Sound, in Dab+, oltre che in Eurovisione e su Rai Italia. Su RaiPlay si potrà vedere in diretta in due versioni: sul canale RaiPlay, con il commento originale dei conduttori Canto e Facchinetti; sul canale Visual Radio, con il commento dei conduttori di Rai Radio2. L’evento potrà essere seguito anche attraverso i canali Instagram e TikTok. E oltre al Premio Eurovision e a quello della Critica, saranno anche attribuiti il Premio San Marino RTV Ludovico Di Meo e il Premio Una Voce per San Marino.

Tra gli ospiti della serata, saliranno sul palco Cristiano Malgioglio, La Rappresentante di Lista e Senhit. Ma chi sono gli artisti in gara e per chi gli italiani fanno il tifo? A sfidarsi sul palco per portare a Basilea la bandiera biancoazzurra, con Gabri Ponte, saranno Bianca Atzei, Silvia Salemi, Marco Carta a Luisa Corna, per citare i più conosciuti. Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ecco l’elenco completo dei finalisti in gara e il Paese di provenienza.

I FINALISTI

Bianca Atzei (Italia) – TestacodaBesa (Albania) – Tiki tikiBoosta (Italia) – BTWVincenzo Capua (Italia) – Sei sempre tuPierdavide Carone (Italia) – Mi vuoi sposare?Marco Carta (Italia) – Solo fantasiaLuisa Corna (Italia) – Il giorno giustoCRL (Svezia) – JulietElasi (Italia) – LorellaHaymara (Italia) – Tómame las manosKiNG FOO (Slovenia) – The Edge of the WorldPaco (San Marino) – Until the EndGabry Ponte (Italia) – Tutta l’ItaliaQuesto e Quello (Italia) – Bella BallaSilvia Salemi (Italia) – CoralliAngy Sciacqua (Belgio) – ITaoma (Italia) – NPCTeslenko (Ucraina) – StormThe Rumpled (Italia) – You Get Me So HighGiacomo Voli (Italia) – Ave Maria

