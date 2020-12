“È legittimo fare acquisti, ma senza assembramenti”, dice Speranza

AGI – “Dobbiamo assolutamente evitare gli assembramenti, è legittimo che in queste ore le persone possano fare acquisti e stare in giro. Però bisogna evitare gli assembramenti e non andare tutti nello stesso posto”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza commentando le immagini di assembramenti per lo shopping natalizio. “Evitare gli assembramenti – ha concluso – è fondamentale se non vogliamo essere costretti a ulteriori restrizioni molto dure”.

Il vaccino non sarà subito per tutti

“Dobbiamo dirci la verità: il vaccino non arriverà subito per tutti, bisognerà scegliere alcune categorie e poi ci vorrà tempo per poter avere le dosi necessarie per tutti”,

