È messicana la nuova Miss Universo: Fatima Bosch vince oltre le polemiche e le offese ricevute

Foto dal profilo X di Miss Universe

ROMA – È messicana la nuova Miss Universo. È stata incoronata a Bangkok, in Thailandia, Fatima Bosch. La 25enne ha vinto un’edizione che è stata definita più volte controversa e che è stata caratterizzata da non poche polemiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miss Universe (@missuniverse)

LE POLEMICHE CHE HANNO PRECEDUTO LA FINALE

Nel turbinio della competizione, la stessa Bosch – a inizio novembre – aveva abbandonato la cerimonia pre-concorso dopo essere stata rimproverata da Nawat Itsaragrisil, direttore thailandese dell’evento, per non aver pubblicato contenuti promozionali sui propri profili. In quell’occasione, secondo quanto trapelato, sarebbe stata definita ‘stupida’ davanti a decine di concorrenti, minacciando di squalificare chiunque avesse sostenuto Bosch. La ragazza ha così lasciato la stanza insieme ad altre miss che si sono unite in segno di solidarietà. Un gesto che ha fatto notizia in tutto il mondo. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha definito la ragazza un “esempio di come noi donne dovremmo far sentire la nostra voce”.

Qualche giorno dopo, due giudici si sono dimessi. Uno di loro ha parlato apertamente accusando l’organizzazione di aver preselezionato le finaliste e ipotizzando, quindi, un concorso truccato. Accuse che sono state rispedite al mittente dal comitato di Miss Universe.

LE PRIME CINQUE CLASSIFICATE

Il gran parlare delle ultime settimane ha, però, lasciato spazio alla gara. Bosch si è aggiudicata il primo posto superando – nel rush finale – Praveenar Singh (Thailandia), Stephany Abasali (Venezuela), Ma Ahtisa Manalo (Filippine) e Olivia Yace (Costa d’Avorio).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miss Universe (@missuniverse)

MISS GIAMAICA CADE DAL PALCO, PORTATA VIA IN BARELLA

Durante la serata, grande spavento per Gabrielle Henry, rappresentante della Giamaica. La ragazza, durante una sfilata in abito da sera, è caduta uscendo dal palco. Soccorsa immediatamente, è stata portata via in barella, come mostrano i vari video sui social.

Miss Universe Jamaica, classically trained in singing and piano, but apparently didn’t learn how to walk without falling off the stage 👀Ouch. pic.twitter.com/ikRNehEzh2— mitrajoon (@mitrajoon246071) November 20, 2025

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it