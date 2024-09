È morta Clio Napolitano, avrebbe compiuto 90 anni a novembre

ROMA – È morta a Roma Clio Napolitano, moglie dell’ex presidente della Repubblica scomparso il 23 settembre 2023. Avrebbe compiuto 90 anni il prossimo novembre. Era nata a Chiaravalle (Ancona) il 10 novembre 1934.

Clio Maria Bottoni, questo il suo nome da nubile, si era diplomata al liceo classico di Jesi e aveva frequentato Giurisprudenza alla Federico II di Napoli, la stessa che anni prima aveva accolto il futuro marito. Nel 1959 il matrimonio civile, che poi sarebbe durato per ben 64 anni, spezzato solo dalla morte dell’ex presidente un anno fa. La coppia ha avuto due figli, nel 1961 e nel 1969, Giovanni e Giulio.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la Signora Clio alla camera ardente del Presidente Emerito Giorgio Napolitano

“Ero stato fortemente attratto dalla ragazza, più giovane di me, che dapprima vidi in ambienti di partito”, scrisse Napolitano nella sua autobiografia, “Dal Pci al socialismo europeo” (Laterza), come ricorda sul Corriere.it Maurizio Caprara, che è stato direttore dell’Ufficio stampa dell’ex capo dello Stato al Quirinale.

Come ricorda sempre il Corriere, Clio fece l’avvocato nell’ufficio legislativo della Lega delle Cooperative, posizione alla quale “per scrupolo e correttezza”, rinunciò quando il marito venne eletto presidente della Camera. “Lasciai- spiegò l’ex First Lady- perché mi sembrava inopportuno rimanere, essendo le mie controparti le commissioni parlamentari, la presidenza del Consiglio e altri organismi istituzionali. Ecco, forse in questo senso Giorgio ha influenzato la realizzazione di un percorso professionale“.

Tra gli episodi più noti che la riguardano, l’incidente in via del Quirinale quando fu investita da un’auto e finì in ospedale.

