e’-morta-la-bambina-di-6-anni-arrivata-a-lampedusa-su-un-barcone

Roma, 19 ago. (askanews) – Una bimba di sei anni della Guinea è morta all’ospedale dei Bambini di Palermo, dove era ricoverata da alcuni giorni in gravi condizioni in seguito allo sbarco a Lampedusa, dove era arrivata insieme alla madre a bordo di un barcone. Dopo la traversata di cinque giorni, senza cibo, erano arrivati in condizioni estreme a Lampedusa l’8 agosto. La bimba era stata trasportata all’ospedale di Palermo. Ma non ce l’ha fatta e oggi è stata dichiarata la sua morte cerebrale. La mamma è assistita dagli operatori di Medici Senza Frontiere.