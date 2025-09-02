È morta la mamma di Gianluca Gazzoli: “Non riesco a scrivere senza piangere come un bambino”

ROMA – È morta la madre di Gianluca Gazzoli, speaker radiofonico e founder del podcast BSMT. Il 37enne, un mese fa, l’aveva ospitata in una puntata per raccontare “il momento più brutto e difficile della nostra vita, della mia famiglia e della mia. Da alcuni mesi mia mamma sta combattendo contro un brutto male e, purtroppo, in questi ultimi giorni la lotta si è fatta ancora più dura”. Una chiacchierata per sensibilizzare sull’importanza dei controlli e dare coraggio a chi vive la stessa situazione.

“Sono sempre stato molto riservato su questa parte della mia vita, ma sono profondamente orgoglioso di lei- aveva scritto Gazzoli- . Vorrei che tutti sapessero chi è Giovanna, vorrei che la sua storia arrivasse a chiunque abbia voglia di ascoltarla. Perché è anche la mia. Perché può infondere speranza, forza e far sentire meno sole tante persone che stanno vivendo quello che stiamo vivendo noi”.

IL RICORDO SU INSTAGRAM

“Mamma, non riesco a scrivere queste parole senza piangere come un bambino. Forse perché l’incubo di ogni bambino è perdere la propria mamma. E io ho perso la mia- ha scritto su Instagram lo speaker -. Non smetto di pensare a tutto quello che ancora dovevamo fare, a ciò che avresti dovuto vedere e vivere. Dopo tanti anni difficili, proprio quando la vita sembrava finalmente sorriderci, a 65 anni, la malattia ti ha portata via troppo in fretta, precipitando negli ultimi giorni. Sembra tutto irreale”.

Condividendo due scatti, scrive: “Mi mancherà tutto di te. Mi mancherà chiamarti nel cuore della notte, sapendo che ti avrei trovata sveglia. Mi mancherà passare a trovarti, mangiare insieme, ridere e prenderci in giro. Mi mancherà la certezza che eri sempre lì, ad ascoltarmi o a guardarmi qualunque cosa facessi. Mi mancherà vederti con le tue nipoti, che tanto amavi e che ti amavano. Mi mancheranno così tante cose che sento il cuore esplodere dal dolore”.

E ancora: “Pensare che solo un anno fa facevo da testimone al vostro matrimonio mi distrugge. Sono felice che tante persone ti abbiano conosciuta e di aver raccontato la tua storia. Ma soprattutto che tu abbia potuto vivere l’affetto e la stima che ti sono tornati indietro. Il segno che hai lasciato nelle vite di chiunque ti abbia incontrato è testimoniato dalla sofferenza che in questi giorni condividiamo con amici e parenti”.

“CIÒ CHE SONO LO DEVO A TE. VIVRAI PER SEMPRE IN ME”

Gazzoli è sicuro: “Ciò che sono lo devo a te: la determinazione, i valori, la forza di non mollare e quella di continuare a sognare. Hai creduto in me molto prima che potessi farlo io. Se un senso c’è in questo dolore, forse questa è stata la tua ultima grande lezione: in un mondo che ci anestetizza con superficialità e rumore, tu negli ultimi mesi hai azzerato tutto, riportandoci alle cose davvero importanti. E hai reso ancora più unita la nostra famiglia, il tuo più grande orgoglio”.

“Non ho rimpianti per ciò che è stato, ma un’enorme tristezza per ciò che non sarà – conclude – . Ringrazio con tutto il cuore chi ci è stato vicino in questo periodo. L’umanità è ciò che non dovremmo mai perdere. Grazie, mamma. Grazie di tutto. Grazie per aver lottato fino all’ultimo per restare con noi. Ci sono tante cose che avrei voluto farti vedere, ma so che ci sarai lo stesso. Vivrai per sempre in me, in noi”.

TANTI I MESSAGGI DAI PERSONAGGI FAMOSI

Sono tanti i messaggi di cordoglio di personaggi famosi che arrivano al post di Gazzoli. Da Lorenzo Jovanotti a Miriam Leone, passando per Emma Marrone e i Pinguini Tattici Nucleari. E ancora Olly e Antonella Clerici. “Vorrei dirti tante cose, x ora solo un abbraccio”, scrive quest’ultima. Un sostegno lampante dai tanti che hanno incontrato il 39enne e si sono raccontati ai suoi microfoni.

