E’ morta l’attrice Lucia Bose’

MADRID (ITALPRESS) – E’ morta a 89 anni l’attrice Lucia Bose’, madre di Miguel. Lo scrive il cantante su facebook.

Le porte del cinema si aprirono dopo il 1947 grazie alla vittoria del concorso Miss Italia a Stresa. Partecipo’ comunque ad alcune pellicole che segnarono l’affermazione del neorealismo italiano, come Non c’e’ pace tra gli ulivi (1950) di Giuseppe De Santis, ma soprattutto Cronaca di un amore (1950) di Antonioni per il quale fu anche La signora senza camelie (1953). In questo primo periodo fu diretta anche da Luciano Emmer e Francesco Maselli partecipando inoltre a diverse pellicole brillanti a fianco del suo primo fidanzato Walter Chiari.

