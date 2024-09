E’ morta Maggie Smith, attrice in “Harry Potter” e Downtaown Abbey

Aveva 89 anni Roma, 27 set. (askanews) – L’attrice britannica Maggie Smith è morta a Londra all’età di 89 anni. A confermarlo i suoi figli, attraverso un commosso comunicato. “È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la morte di Dame Maggie Smith. Si è spenta serenamente in ospedale questa mattina presto, venerdì 27 settembre”, si legge. Nella sua lunga carriera ha vinto due Premi Oscar, tre Golden Globe, cinque BAFTA, quattro Emmy e un Tony Award.

Uno dei ruoli televisivi più celebri di Maggie Smith è quello di Lady Violet Crawley nella serie Downton Abbey (2010-2015), che le ha fatto guadagnare numerosi premi, tra cui Emmy Awards e un Golden Globe. Il suo spirito tagliente e le sue battute caustiche sono diventati iconici. Un altro ruolo indimenticabile è quello della professoressa Minerva McGranitt (McGonagall in lingua originale) nella saga di Harry Potter (2001-2011).

Icona britannica, Maggie Smith ha iniziato a lavorare in teatro negli anni ’50 per la Royal Shakespeare Company, interpretando ruoli di rilievo in opere come “Molto rumore per nulla” e “Otello”. Nel 1963, ha interpretato Desdemona al fianco di Laurence Olivier. Due volte premio Oscar al cinema per “La strana voglia di Jean” del 1969 e “California Suit” nel 1978. Nel 1976 è in una delle trasposizioni più interessanti dei lavori di Agatha Christie: Invito a cena con delitto. Proseguirà la saga degli adattamenti anche con Assassinio sul Nilo e Delitto sotto il sole. Tra i ruoli iconici anche quello della madre superiora nella saga di Sister Act.