lunedì, 23 Marzo , 26

A Savona il primo alloggio Aisla per persone con Sla e famiglie

(Adnkronos) - Sabato 21 marzo, sulla spiaggia di...

Referendum, Meloni: “Rispettiamo decisione degli italiani. Avanti con determinazione, impegno non cambia”

(Adnkronos) - "Gli italiani hanno deciso. E noi...

Lutto per Igor Tudor, il padre muore durante la gara del Tottenham

(Adnkronos) - Grave lutto per l'ex tecnico di...

Anm, Parodi si dimette: motivi familiari

(Adnkronos) - A quanto si apprende, il presidente...
HomeUncategorizedÈ morto a 43 anni il proprietario di OnlyFans, Leonid Radvinsky
e-morto-a-43-anni-il-proprietario-di-onlyfans,-leonid-radvinsky
È morto a 43 anni il proprietario di OnlyFans, Leonid Radvinsky
Uncategorized

È morto a 43 anni il proprietario di OnlyFans, Leonid Radvinsky

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Foto da Facebook di Leonid Radvinsky

ROMA – È morto a 43 anni Leonid Radvinsky, proprietario di OnlyFans. A renderlo noto è la stessa piattaforma di contenuti erotici a pagamento. “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Leo Radvinsky. Leo si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro”, fa sapere un portavoce. “La sua famiglia ha chiesto che venga rispettata la propria privacy in questo momento difficile”, ha aggiunto.

Di origini ucraine, era nato ad Odessa, per poi trasferirsi con la famiglia negli Stati Uniti. Negli Usa si è laureato in Economia alla Northwest University di Chicago. Il vero salto è arrivato nel 2018 quando Radvinsky ha acquisito la quota di maggioranza di OnlyFans tramite la sua società Fenix International, assumendo la carica di amministratore. 

La piattaforma ha, poi, visto una crescita esponenziale nel periodo del Covid-19, con numerosi profili nati per creare profitto durante le restrizioni. Secondo quanto scrive Forbes, Radvinsky lascia un patrimonio miliardario di circa 1,9 milioni di dollari al giorno. Radvinsky è diventato noto come fondatore di MyFreeCams, una delle piattaforme di webcam più grande al mondo. Secondo quanto riportato da Forbes lo scorso agosto,il 43enne era in trattative per vendere OnlyFans in un accordo che avrebbe valutato la società 8 miliardi di dollari.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Referendum, Landini: Paese chiede nuova agenda economica e sociale
Next article
VIDEO | Meloni ammette la sconfitta: “Resta il rammarico per un’occasione persa”

POST RECENTI

Mondo

Jessica Foster, la soldatessa Usa che ha conquistato il popolo Maga non esiste: è frutto dell’IA

Foto da Instagram ROMA - L'account ormai è stato cancellato per violazione delle norme di Instagram, ma le immagini della soldatessa americana Jessica Foster continuano a...
Mondo

Energia, con il conflitto in Iran l’Ue sceglie la prudenza: “Avviare e coordinarsi sul riempimento degli stoccaggi di gas”

ROMA - "Alla luce della volatilità del mercato derivante dal conflitto in Medio Oriente", la Commissione europea invita gli Stati membri "ad avviare la stagione...
Mondo

VIDEO| Jovanotti ad Assisi a contemplare i resti di San Francesco: “Speriamo ci protegga e porti pace in questo mondo pazzo”

ROMA - "Sono stato ad Assisi a contemplare i resti mortali di San Francesco, che sono stati esposti per alcune settimane nella Basilica, a 800 anni dalla sua...
Mondo

VIDEO| Referendum, la letterina di Luciana Littizzetto a chi non vota mai: “Caro ignavo” e cita Dante e la Divina Commedia

ROMA - Nel weekend del referendum sulla Giustizia, Luciana Littizzetto ha indirizzato la sua letterina settimanale a Che tempo che fa a chi non va...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.