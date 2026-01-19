lunedì, 19 Gennaio , 26

È morto Valentino, Meloni: "Maestro di stile ed eleganza, l'Italia perde una leggenda"

(Adnkronos) - Lo stilista Valentino Garavani è morto...

E' morto Valentino Garavani, l'ultimo imperatore della moda aveva 93 anni

(Adnkronos) - Addio all'ultimo imperatore della moda Valentino...
È morto a 93 anni lo stilista Valentino

È morto a 93 anni lo stilista Valentino

È morto a 93 anni lo stilista Valentino
ROMA – Il mondo della moda in lutto. È morto all’età di 93 anni lo stilista Valentino Garavani. A darne notizia è una nota del gruppo: “Si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari”.

“La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma”.
