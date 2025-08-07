giovedì, 7 Agosto , 25
È morto a 94 anni il grande fotografo Gianni Berengo Gardin

Milano, 7 ago. (askanews) – Si è spento a Genova all’età di 94 anni il grande fotografo Gianni Berengo Gardin. Nato il 10 ottobre 1930), con le sue immagini in bianco e nero in oltre settant’anni di carriera ha documentato i cambiamenti della società italiana, entrando in fabbriche, ospedali psichiatrici, cantieri, ma anche immortalando la bellezza del’Italia dei piccoli borghi e della natura. Ligure di nascita, veneziano d’origine, sempre con la sua fedele Leica al collo, Gianni Berengo Gardin ha documentato drammi e quotidianità, cultura e lavoro. “Io non sono un artista – disse in un’intervista ad askanews – sia ben chiaro, assolutamente non sono un artista, sono un fotografo, molto fiero di essere un fotografo, faccio un lavoro di documentazione, sono un testimone della mia epoca e nulla di più”.

Autore di molti celebri scatti che hanno fatto la storia, viene spesso accostato a Henri Cartier-Bresson per il lirismo della sua fotografia, è stato protagonista di oltre 300 mostre in Italia e all’estero in cui ha raccontato il suo modo unico e straordinario di vedere il mondo, dai primi scatti per il “Mondo” alla battaglia contro le grandi navi nel bacino di San Marco a Venezia.

