ROMA – “Se ne è andato Antonio Martino, uno dei fondatori di Forza Italia, ministro, protagonista della vita politica italiana, amico schietto e leale. Con lui ho condiviso tante battaglie. Un abbraccio alla sua famiglia. Ciao Antonio”. Lo scrive su twitter Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, annunciando la scomparsa di Antonio Martino, 79 anni, ex ministro degli Esteri e della Difesa nei governi Berlusconi.

“Colto ed ironico, autorevole e alla mano, disinteressato e sempre schietto. Era Antonio Martino, la migliore Forza Italia di sempre. Da oggi non c’è più. Quanto ci mancherà”. Lo scrive su twitter Gianfranco Rotondi.

“Sincero cordoglio per la morte di Antonio Martino. Perdiamo un intellettuale di altissimo profilo, un uomo che ha contribuito alla nascita e al successo di Forza Italia. Un liberale vero, che ha fatto emergere l’identità moderata ed europeista del nostro movimento. Antonio Martino amava l’Europa, quella dei popoli, e in più occasioni si è scontrato con l’Europa dei tecnocrati, a difesa dello spirito autentico dell’Ue. Ciao Antonio, è stato un privilegio conoscerti e condividere con te anni di grande impegno per il nostro Paese”. Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, e capo delegazione di Forza Italia al governo.

“È con vera tristezza che partecipo al lutto per la scomparsa di Antonio Martino. Siamo stati spesso in disaccordo e anche per questo forse ho potuto apprezzarne ancora più in profondità la signorilità, la coerenza e la competenza. Una voce libera che ci mancherà”. Lo scrive su twitter Enrico Letta, segretario Pd.

L’articolo E’ morto Antonio Martino, fondatore di Forza Italia ed ex ministro di Esteri e Difesa proviene da Ragionieri e previdenza.

