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È morto Chuck Norris, star del cinema d’azione: aveva 86 anni
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È morto Chuck Norris, star del cinema d’azione: aveva 86 anni

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By Redazione-web

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L’annuncio della famiglia sui social

Roma, 20 mar. (askanews) – È morto a 86 anni l’attore americano Chuck Norris. A darne notizia sui social è stata la famiglia, con un post, accompagnato da una sua foto in bianco e nero di profilo in cui si scrive: “È con il cuore pesante che la nostra famiglia condivide l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri mattina. Anche se vorremmo mantenere private le circostanze, sappiate che era circondato dalla sua famiglia ed era in pace. Per il mondo è stato un campione di arti marziali, un attore e un simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e un nonno amorevole, un fratello incredibile e il cuore della nostra famiglia”.E ancora: “Mentre i nostri cuori sono spezzati, siamo profondamente grati per la vita che ha vissuto e per i momenti indimenticabili che abbiamo avuto la fortuna di condividere con lui. L’amore e il sostegno che ha ricevuto dai fan di tutto il mondo hanno significato molto per lui e la nostra famiglia ne è davvero grata. Per lui non eravate solo fan, eravate suoi amici”, chiedendo rispetto per la privacy. Poche ore prima il sito TMZ aveva riportato la notizia del suo ricovero alle Hawaii per “un’emergenza medica sull’isola di Kauai”, senza ulteriori dettagli. Sul suo profilo Instagram, per il suo compleanno pochi giorni fa aveva condiviso un video mentre si allenava con i guantoni, dicendo: “Io non invecchio. Io salgo di livello”.Da “L’ Urlo di Chen Terrorizza anche L’ Occidente” con Bruce Lee passando per “Delta Force”, la serie “Walker, Texas Ranger” e “I mercenari 2”, è stato tra i più celebri attori di film d’azione di Hollywood.

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