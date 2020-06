È morto don Baldassare Meli, il prete che alla fine degli anni Novanta denunciò un giro di pedofilia a Ballarò e Albergheria, quartieri difficili di Palermo.​ Nato ad Aragona, in provincia di Agrigento, don Meli, malato da tempo, venne ordinato presbitero il 4 aprile del 1971, nella chiesa madre della sua città natìa. Salesiano per lungo tempo, fu anche parroco a Santa Chiara di Palermo per 17 anni: da qui nel 1996 svelò un giro di pedofilia che coinvolgeva 52 bambini.

Alle sue denunce seguirono degli arresti, ma anche molte accuse perfino dalle stesse famiglie dei bambini, che non volevano credere a quanto accadeva,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo È morto don Baldassare Meli: denunciò i pedofili a Palermo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento