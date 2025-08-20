mercoledì, 20 Agosto , 25

Ucraina, il piano della Russia: basi in regioni occupate, Putin non si ferma

(Adnkronos) - "La Russia sta trasformando le parti...

Imane Khelif: “Mai annunciato il ritiro dal ring, mi alleno regolarmente”

(Adnkronos) - La campionessa olimpica dei pesi welter...

Meta rimuove gruppo Fb ‘Mia Moglie’: “Violate nostre policy”

(Adnkronos) - "Abbiamo rimosso il Gruppo Facebook Mia...

e’-morto-frank-caprio,-addio-al-giudice-buono-della-tv-usa
E’ morto Frank Caprio, addio al giudice buono della tv Usa

E’ morto Frank Caprio, addio al giudice buono della tv Usa

DALL'ITALIA E DAL MONDOE' morto Frank Caprio, addio al giudice buono della tv Usa
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Frank Caprio, giudice ‘star della tv’ negli Stati Uniti, è morto all’età di 88 anni. Caprio, per anni protagonista dello show Caught in Providence, è deceduto per un tumore al pancreas che gli era stato diagnosticato lo scorso anno. Poco dopo l’87esimo compleanno, il giudice si era sottoposto a terapie nella prima parte del 2024. 

Nella giornata del 19 agosto, con un video pubblicato sui social dal letto di ospedale, Caprio ha annunciato il nuovo ricovero per un peggioramento delle condizioni di salute. Oggi, il magistrato si è spento. Caprio, eletto nel 1985, è diventato famoso per la serie ‘Caught in Providence’. Nella sua aula, il giudice era solito adottare provvedimenti clementi nelle cause che coinvolgevano persone in difficoltà e veterani. 

