È morto Giampiero Galeazzi. Il giornalista aveva 75 anni

ROMA – È morto il giornalista Giampiero Galeazzi. Lo storico telecronista sportivo Rai aveva 75 anni ed era malato da tempo. Ex sportivo professionista nel canottaggio, è stato uno dei volti più noti dello sport in tv, lavorando per diversi anni a 90° Minuto e a La Domenica Sportiva.

