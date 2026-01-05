lunedì, 5 Gennaio , 26

Capello: “Arbitri mafia, al Var ci vogliono ex giocatori”. E su Calciopoli…

(Adnkronos) - Fabio Capello all'attacco del sistema arbitrale....

Tra misteri e depistaggi, 46 anni fa l’omicidio Piersanti Mattarella

(Adnkronos) - Quarantasei anni di misteri, 46 anni...

Trump e l’aspirina, l’esperto: “Dosaggi troppo alti, così meno protettiva”

(Adnkronos) - Le dosi di aspirina che il...

Cade nell’autocompattatore, muore uomo di 66 anni

(Adnkronos) - Un uomo di 66 anni è...
e’-morto-gianluigi-armaroli,-storico-corrispondente-dall’emilia-romagna-per-tg5
DALL'ITALIA E DAL MONDOE' morto Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall'Emilia-Romagna per Tg5
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Lutto nel mondo del giornalismo. E’ morto a 77 anni Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall’Emilia-Romagna del primo Tg5 diretto da Enrico Mentana. L’annuncio è stato dato in diretta dal Tg5. Armaroli ha raccontato da inviato i più importanti eventi della Regione, ultimi quelli relativi alle alluvioni.  

Bolognese, laureato all’Accademia di Belle Arti con indirizzo scenografia, Armaroli ha frequentato l’Accademia Antoniana per la recitazione. Prima di arrivare nelle tv private, ha lavorato come attore radiofonico e televisivo in Rai. Il suo percorso nel piccolo schermo è iniziato nelle emittenti private dell’Emilia-Romagna come cronista da dove è passato poi a Canale 5 diventando uno dei volti più riconoscibili dell’informazione televisiva. 

