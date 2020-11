E’ morto Gigi Proietti, mattatore di teatro, cinema e tv

E’ morto Gigi Proietti. Oggi l’attore avrebbe compiuto 80 anni. Era ricoverato in una clinica a Roma per problemi cardiaci.

Attore, cabarettista, comico, doppiatore, regista, insegnante di recitazione, conduttore televisivo, talent scout, portento sul palcoscenico, capace di riuscire a portare a un suo spettacolo, come con “A me gli occhi”, in tour nei teatri di mezza Italia, centinaia di migliaia di spettatori. L’anno della svolta arriva nel 1970, quando viene chiamato a sostituire niente di meno che Domenico Modugno, ritiratosi dalla produzione del musical “Alleluja brava gente” di Garinei e Giovannini. Una “botta di fortuna” come avrà modo di dire in seguito,

