domenica, 2 Novembre , 25

Ballando con le stelle, Fialdini e l’infortunio: “Risonanza magnetica e saprò”

(Adnkronos) - Francesca Fialdini potrà continuare a Ballando...

Sprofondo Fiorentina, il Lecce vince 1-0 al Franchi e Pioli sempre più a rischio

(Adnkronos) - La Fiorentina sprofonda. Al Franchi un...

Sinner, ecco quanto vale il trionfo a Parigi

(Adnkronos) -  Jannik Sinner batte Felix Auger-Aliassime nella...

Sinner torna sul trono: “Grazie al mio team, mi spinge sempre oltre il limite”

(Adnkronos) - Jannik Sinner vince il Masters 1000...
e’-morto-giovanni-galeone,-l’ex-allenatore-aveva-84-anni
E’ morto Giovanni Galeone, l’ex allenatore aveva 84 anni

E’ morto Giovanni Galeone, l’ex allenatore aveva 84 anni

DALL'ITALIA E DAL MONDOE' morto Giovanni Galeone, l'ex allenatore aveva 84 anni
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – E’ morto Giovanni Galeone. L’ex allenatore, 84 anni, si è spento oggi all’Ospedale di Udin. L’ex tecnico in carriera ha guidato, tra le altre, Napoli e Pescara. Proprio il club azzurro, sui social, è stato il primo a stringersi alla famiglia dell’ex tecnico: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis – si legge sul profilo X del club – e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone, simbolo del calcio italiano e allenatore degli azzurri dal 1997 al 1998”. 

Galeone è stato, tra gli altri, maestro di grandi allenatori che negli anni hanno fatto la storia del campionato italiano, come Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri, che questa sera si affronteranno a San Siro in Milan-Roma. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.