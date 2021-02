AGI – E’ morto a Milano di Covid, all’età di 96 anni, Guido Stagnaro, padre di ‘Topo Gigio’. In 40 anni di carriera è stato regista, attore, autore teatrale e televisivo e oltre che scrittore e sceneggiatore di oltre trecento fiabe per bambini. Stagnaro era nato a Sestri Levante il 20 gennaio del 1925 e aveva iniziato a collaborare con la Rai, trasferendosi a Milano, già nel 1950 specializzandosi poi nella regia delle trasmissioni per ragazzi.

Nel 1959 è stato con Gianfranco Bettetini coautore e regista della serie dedicata al pupazzo Topo Gigio, portato al successo insieme a Maria Perego e a Federico Caldura.

L’articolo È morto Guido Stagnaro, il ‘papà’ di Topo Gigio proviene da Notiziedi.

