venerdì, 16 Gennaio , 26

SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 16 gennaio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Travolto mentre va a scuola, 14enne muore nel Torinese

(Adnkronos) - Non ce l'ha fatta il ragazzino...

‘Lady Golpe’, chiesto processo per calunnia

(Adnkronos) - La procura di Roma ha chiesto...

E’ morto Tony Dallara, da ‘Come prima’ a ‘Romantica’ cambiò la canzone italiana

(Adnkronos) - Il cantante Tony Dallara, pseudonimo di...
e’-morto-il-18enne-accoltellato-questa-mattina-a-scuola-a-la-spezia
E’ morto il 18enne accoltellato questa mattina a scuola a La Spezia

E’ morto il 18enne accoltellato questa mattina a scuola a La Spezia

AttualitàE’ morto il 18enne accoltellato questa mattina a scuola a La Spezia
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 16 gen. (askanews) – E’ morto il 18enne studente di origine egiziana accoltellato questo mattina all’istituto scolastico Einaudi-Chiodo de La Spezia. Il ragazzo si è spento nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Andrea della cittadina ligure dove era stato ricoverato. Per il suo aggressore, uno studente 19enne che frequenta la stessa scuola che è stato arrestato dopo i fatti, ora l’accusa sarà di omicidio.

Sulla drammatica vicenda è intervenuto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che in una nota ha commentato “provo grande dolore”, parlando di “una tragedia che colpisce profondamente la comunità scolastica e l’intero Paese. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia della vittima, ai compagni di scuola, ai docenti e a tutto il personale dell’istituto”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.