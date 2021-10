È morto il giornalista ed ex consigliere comunale milanese Luigi Amicone

Di Nicolò Rubeis

MILANO – “Un fine scrittore, un acuto giornalista, ma soprattutto un amico”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ricorda così Luigi Amicone, consigliere di Forza Italia nell’ultima consiliatura e tra i fondatori del movimento Comunione e Liberazione e del settimanale ‘Tempi’, di cui era ancora direttore. Nella notte Amicone, che aveva 65 anni, ha avuto un infarto: trasportato d’urgenza all’Ospedale San Gerardo di Monza, Amicone è morto dopo pochi minuti. A nulla sono valsi i tentativi dei medici. “Si è spento, troppo presto”, continua amaro Sala. Un uomo, Amicone, “che ho avuto modo di apprezzare come consigliere comunale dai banchi dell’opposizione. Non dimenticherò mai il suo acume e la sua passione per la nostra città”.

Arriva il cordoglio anche di un compagno di partito di Amicone, il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico: “Piango la scomparsa di Luigi Amicone: un grande uomo, libero, acuto, commentava il mondo con ironia e sagacia”. Sui temi ideologici “avevamo spesso idee contrapposte – ricorda De Chirico – ma il confronto con lui era stimolante per comprendere meglio la sua visione del mondo. È stato per me un onore e un privilegio sedere per cinque anni al suo fianco tra gli scranni di Palazzo Marino”, conclude.

