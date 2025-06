È morto il papà di Alessandro Di Battista. I funerali lunedì a Roma

ROMA – È morto Vittorio Di Battista, il papà dell’ex deputato 5 Stelle Alessandro. Ad annunciarlo il figlio sui social dove scrive: “È stato un grande papà. È stato un uomo perbene, con i suoi pregi e difetti come tutti del resto. Sempre fedele a se stesso, fino alla fine. Dannatamente coerente e straordinariamente noncurante del giudizio altrui. Io sto male ovviamente. Ma sento in un certo senso che il cerchio si è chiuso nel modo giusto. Ho preso da lui tutto quello che andava preso e lo porterò sempre con me. A testa alta e con un nodo in gola”.

Vittorio Di Battista aveva 83 anni. Fu consigliere comunale nel MSI a Civita Castellana e negli ultimi anni si definiva “fascista liberale ma non di destra”. Il post è stato pubblicato con una vecchia foto di famiglia in cui si vede il piccolo Alessandro assieme ai genitori al mare.

Poi un ringraziamento per chi l’ha curato fino all’ultimo momento: “Ringrazio i medici e gli infermieri dell’ospedale Sant’Andrea (ospedale Sant’Andrea, non Azienda ospedaliera Sant’Andrea). Sono eroi della sanità pubblica che non so a volte come facciano a resistere in determinate condizioni. Ringrazio in particolare il Dottor Giusti, un Medico vero, un uomo che è stato capace di unire competenza, impegno, sincerità e umanità. Non lo dimenticherò mai. Ciao Papà, grazie”.

I funerali verranno celebrati lunedì alle 10.00, a Roma, a Santa Chiara (Piazza dei Giuochi Delfici).

