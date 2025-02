È morto il principe Karim Aga Khan, che ‘inventò’ la Costa Smeralda e costruì Porto Cervo

CAGLIARI – Si è spento questa notte, all’età di 88 anni, Karim Aga Khan, l’ideatore della Costa Smeralda. Quarantanovesimo Imam dei musulmani sciiti ismailiti, il principe è morto a Lisbona, dove aveva sede la sua fondazione.A comunicarlo lo staff dell’Aga Khan development network, in una nota diffusa anche via social: “Sua Altezza il principe Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV, 49esimo Imam ereditario dei musulmani sciiti ismailiti e diretto discendente del profeta Maometto, è deceduto pacificamente a Lisbona il 4 febbraio 2025, all’età di 88 anni, circondato dalla sua famiglia. Seguirà l’annuncio del suo successore designato”.

COME È NATA LA COSTA SMERALDA

Di fatto la creazione della Costa Smeralda come luogo ideale per trascorrere vacanze al mare in un posto di lusso e ricercato si deve proprio ad Aga Khan. Sì, perchè fu lui che negli anni Sessanta comprò un grande pezzo di terra a Romazzino, un piccolo centro sulla costa nord-est della Sardegna. Disse poi che glielo avevano consigliato alcuni amici inglesi rimasti incantanti dal posto, allora incontaminato e pochissimi turistico. A quell’epoca, la Sardegna era ancora molto selvaggia, non c’era turismo attrezzato, e i terreni acquistati dal principe erano distese di ginepri e sugheri. Citando un racconto riportato da La Nuova Sardegna, il principe “acquistò quei terreni e insieme a un pool di amici architetti (Jacques Couelle, Savin Couelle, Luigi Vietti e Michele Busiri Vici)” e “costruì i primi edifici, ville e alberghi. Inventò dal nulla lo stile Costa Smeralda con colori originali e materiali locali galluresi, come il granito e il legno. Mattone dopo mattone, costruì Porto Cervo, borgo destinato ben presto a diventare la capitale del jet set internazionale. Gettò le basi di quello che oggi è un moderno porto turistico”.

IL RICORDO

A ricordare il principe e il suo legame con la Sardegna, Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia, ed ex governatore: “Una figura straordinaria che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Sardegna. Il suo amore per la nostra terra si è tradotto in un impegno concreto per il suo sviluppo economico e turistico, con una visione innovativa che ha reso la Costa Smeralda un’eccellenza mondiale”. Fu proprio per questo contributo inestimabile, ricorda Cappellacci, “che, durante il mio mandato da presidente della Regione, conferimmo all’Aga Khan il riconoscimento ‘Sardus Pater nel 2011: un segno di gratitudine per ciò che aveva fatto e continuava a fare per la Sardegna. La sua lungimiranza ha generato sviluppo, posti di lavoro e opportunità, trasformando un territorio in una realtà unica, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo”. La sua visione, spiega l’azzurro, “non si è fermata al turismo: ha creato una compagnia aerea sarda, Alisarda, poi Meridiana, che ha contribuito a migliorare i collegamenti con la nostra isola. La Sardegna perde oggi non solo un grande uomo, ma un amico sincero, che ha creduto nel potenziale della nostra terra come pochi altri”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it