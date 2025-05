È morto l’ex presidente dell’Uruguay ‘Pepe’ Mujica: addio ‘viejo’

ROMA – È morto l’ex presidente dell’Uruguay José “Pepe” Mujica: ad annunciarlo oggi l’attuale capo di Stato, Yamandú Orsi. L’uomo politico, riferimento per la sinistra latinoamericana e internazionale, è deceduto all’età di 89 anni nella regione di Montevideo, nella sua “chacra”, una piccola fattoria. “Con profondo dolore comunichiamo che è venuto a mancare il nostro compagno Pepe Mujica” ha scritto Orsi sul social network X. “Presidente, militante, punto di riferimento e guida: ci mancherai tanto, caro Vecchio”.

E ancora: “Grazie per tutto quello che ci hai dato e per il tuo profondo amore per il tuo popolo”. “Anche il guerriero ha diritto al suo riposo” aveva detto nel gennaio scorso fa Mujica, un passato anche da comandante rivoluzionario nel gruppo Tupamaros. Delle sue condizioni di salute l’ex presidente aveva detto in un’intervista con il settimanale locale Busqueda. “Non posso sottopormi né a una chemioterapia né a un intervento chirurgico”, aveva spiegato, “perché il mio corpo non lo reggerebbe”. Eletto alla massima carica dello Stato nel 2009 con l’alleanza di sinistra Fronte Ampio, Mujica aveva aggiunto: “Quello che voglio è che mi lascino in pace; che non mi chiedano più interviste né altro”. E poi: “Il mio ciclo è finito; semplicemente, sto morendo. E il guerriero ha diritto al suo riposo”.

Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 13, 2025

