È morto Mario Sconcerti, firma tra le più prestigiose del giornalismo sportivo italiano

ROMA – Si è spento improvvisamente Mario Sconcerti, 74 anni. A darne notizia, l’edizione online del Corriere della Sera. Giornalista tra le firme più prestigiose in Italia e storico editorialista proprio del CorSera, era ricoverato da qualche giorno in ospedale per alcuni accertamenti di routine. “Fino a venerdì ha continuato a dare il suo contributo di idee al nostro giornale di cui era una delle firme più prestigiose”, si legge su Corriere.it.

UNA VITA PER LO SPORT, PRIMA DIRETTORE POI COMMENTATORE TV

Nato a Firenze il 24 ottobre del 1948, Sconcerti è stato direttore del Corriere dello Sport (dove aveva iniziato la propria carriera) e del Secolo XIX. Ha diritto l’Agenzia Giornalistica Chilometri dal 2002 al 2004. Nel corso della sua carriera è stato anche direttore generale della Fiorentina e della Cecchi Gori Group. Per diversi anni ha partecipato alle trasmissioni ‘Terzo tempo – in onda con noi’ e ‘Sky Calcio Show’. Dall’agosto 2016 al 2019 è stato ospite fisso delle trasmissioni sportive della Rai. In occasione del campionato del mondo 2018 è stato opinionista di Mediaset.

