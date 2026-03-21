sabato, 21 Marzo , 26

Berrettini show, batte Bubik e vola al terzo turno di Miami

(Adnkronos) - Matteo Berrettini vola al terzo turno...

Primavera in pausa, torna l’inverno con freddo e neve: meteo artico in Italia

(Adnkronos) - La primavera inizia ma torna l'inverno....

Doccia tutti i giorni? Non sempre fa bene: rischio prurito, pelle screpolata e micro taglietti

(Adnkronos) - Per molti la doccia è un...

Guerra in Iran, l’annuncio di Trump: “Usa vicini a obiettivi, valutiamo passo indietro”

(Adnkronos) - Donald Trump valuta il ridimensionamento dell'impegno...
HomePoliticaÈ morto Paolo Cirino Pomicino, storico esponente della DC
e-morto-paolo-cirino-pomicino,-storico-esponente-della-dc
È morto Paolo Cirino Pomicino, storico esponente della DC
Politica

È morto Paolo Cirino Pomicino, storico esponente della DC

Redazione-web
By Redazione-web

-

6
0

ROMA – È morto Paolo Cirino Pomicino, storico esponente della Democrazia Cristiana. L’ex ministro aveva 86 anni. Nato a Napoli il 3 settembre 1939, aveva iniziato la sua attività pubblica come consigliere comunale e assessore nella sua città natale, prima di essere eletto alla Camera dei Deputati nel 1976.

Pomicino è stato una figura di primo piano della Democrazia Cristiana negli anni della Prima Repubblica, ricoprendo incarichi di rilievo nell’esecutivo italiano. Soprannominato “‘oMinistro” durante la sua lunga carriera politica ha guidato la Funzione pubblica nel governo De Mita ed è stato ministro del Bilancio nel governo Andreotti, segnando con la sua presenza la scena politica degli anni 80 e dei primi anni 90. Ha ricoperto la carica di europarlamentare tra il 2004 e il 2006 .

Prima di entrare in politica, aveva conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia e iniziato la carriera ospedaliera al Cardarelli di Napoli, prima come assistente in neurochirurgia e poi come aiuto neurologo.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Valanga in Trentino travolge sette persone: due morti e tre feriti gravi
Next article
Mps, Lovaglio sfida la lista del cda: candidato AD dalla famiglia Tortora

POST RECENTI

Politica

Venezia, la coalizione di Venturini si allarga: UDC in campo con 36 candidati

ROMA - È stata presentata ufficialmente questa mattina, presso l’Hotel B&B del Tronchetto, la lista dell’Unione di Centro (UDC) a sostegno del candidato sindaco di...
Politica

Referendum, non hai la tessera elettorale? Online si può scaricare un attestato di voto sostitutivo

ROMA - In occasione della prossima consultazione referendaria del 22 e del 23 marzo coloro che non hanno la tessera elettorale (ad esempio perché smarrita,...
Politica

Mafie, Meloni: “Le vittime sono eroi silenziosi, a noi compito non dimenticare”

ROMA - "In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il nostro pensiero va anzitutto a tutte le...
Politica

Le prime pagine di sabato 21 marzo 2026

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l'indirizzo https://www.dire.it
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.