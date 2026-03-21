È morto Paolo Cirino Pomicino, storico esponente della DC

ROMA – È morto Paolo Cirino Pomicino, storico esponente della Democrazia Cristiana. L’ex ministro aveva 86 anni. Nato a Napoli il 3 settembre 1939, aveva iniziato la sua attività pubblica come consigliere comunale e assessore nella sua città natale, prima di essere eletto alla Camera dei Deputati nel 1976.

Pomicino è stato una figura di primo piano della Democrazia Cristiana negli anni della Prima Repubblica, ricoprendo incarichi di rilievo nell’esecutivo italiano. Soprannominato “‘oMinistro” durante la sua lunga carriera politica ha guidato la Funzione pubblica nel governo De Mita ed è stato ministro del Bilancio nel governo Andreotti, segnando con la sua presenza la scena politica degli anni 80 e dei primi anni 90. Ha ricoperto la carica di europarlamentare tra il 2004 e il 2006 .

Prima di entrare in politica, aveva conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia e iniziato la carriera ospedaliera al Cardarelli di Napoli, prima come assistente in neurochirurgia e poi come aiuto neurologo.

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