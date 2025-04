È morto Papa Francesco: aveva 88 anni

Era stato eletto al Soglio di Pietro nel 2013

Città del Vaticano, (askanews) – Papa Francesco è morto. Il primo Pontefice argentino è scomparso all’età di 88 anni; è tornato alla Casa del Padre alle 7.35 del mattino, ha annunciato il cardinale Farrell.Bergoglio era stato ricoverato al Policlinico Gemelli in febbraio una lunga degenza per infezione polimicrobica alle vie respiratorie. Era ancora in convalescenza a Casa Santa Marta, la sua residenza, ma ieri nel giorno della Pasqua era voluto tornare in mezzo ai fedeli.Jorge Mario Bergoglio era nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. Gesuita, arcivescovo della capitale argentina dal 1998, era stato nominato cardinale da Giovanni Paolo II nel 2001. Nel marzo 2013 l’elezione al Soglio pontificio dopo le clamorose dimissioni di Papa Ratzinger.