E’ morto Robert Duvall, l’attore aveva 95 anni

E’ morto Robert Duvall, l’attore aveva 95 anni

(Adnkronos) – E’ morto Robert Duvall. L’attore, 95 anni, è deceduto ieri come ha reso noto la moglie, Luciana Duvall. “Ieri abbiamo detto addio al mio amato marito, caro amico e uno dei più grandi attori del nostro tempo”, ha scritto sui social. “Bob se n’è andato serenamente a casa, circondato da amore e conforto. Per il mondo, era un attore premio Oscar, un regista, un narratore. Per me, era semplicemente tutto”. Duvall in carriera ha vinto un Oscar per l’interpretazione in Un tenero ringraziamento. Ha ricevuto le nomination per i ruoli in Il padrino, Apocalypse Now e Il grande Santini, L’apostolo, A Civil Action e The Judge. Ha inoltre vinto quattro Golden Globe, due Emmy, uno Screen Actors Guild Award ed un Bafta. 

“La sua passione per la sua arte era pari solo al suo profondo amore per i personaggi, per un buon pasto e per l’arte di intrattenere in salotto. In ciascuno dei suoi numerosi ruoli, Bob si è dato completamente ai personaggi e alla verità dell’animo umano che incarnavano”, ha aggiunto la moglie nel messaggio. “Così facendo, lascia a ciascuno di noi qualcosa di duraturo e indimenticabile. Grazie per gli anni di supporto che gli avete dimostrato e per averci concesso il tempo e l’intimità necessari per celebrare i ricordi che lascia dietro di sé”. (di Paolo Martini) 

 

