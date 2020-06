AGI – È morto Roberto Gervaso, scrittore e giornalista di successo. Aveva 82 anni. Il decesso in ospedale a Milano. Quella di Gervaso è stata una figura molto nota – anche per il suo papillon e per gli aforismi – al pubblico televisivo. Celebre era stata la sua collaborazione con Indro Montanelli per i 22 volumi della “Storia d’Italia”. Negli ultimi anni aveva tenuto una rubrica per il ‘Messaggero’, nella quale aveva affrontato con la sua consueta ironia la vecchiaia e l’avvicinarsi della morte.

“Sei stato il più grande, colto e ironico scrittore che abbia mai conosciuto. E io ho avuto la fortuna di essere tua figlia.

